وكيل تعليم بورسعيد تلتقي فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم، لقاءا استهدف فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية من المعلمين بكل تخصصاتهم والإداريين والعمال بمقر المدرسة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

جاء ذلك برفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام والعجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية وبحضور دعاء عبد القادر مدير المدرسة وطاقم العمل المعاون لها.

وخلال لقاءها مع معلمي المدرسة وجهت سيادتها بالعمل على ترغيب الطلاب في الحضور إلى المدرسة تربويا وعلميا والتعامل معهم بأسلوب يدخل عليهم البهجة والسرور وعدم تصدير الطاقات السلبية لهم.

وأكدت وكيل أول الوزارة على أن المدرسة أحق ببذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل كونها المكان الشرعي لتلقى العلم، لافتة إلى أن المعلم يشكل سلوك الطلاب لإعدادهم لتحمل المسئولية والنجاح في الحياة، متمنية للجميع عام دراسي موفق.