هيئة الأوقاف تواصل تحقيق مستهدفاتها المالية بـ33.9% زيادة في إيرادات شهر أغسطس

قالت هيئة الأوقاف المصرية، إنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيراداتها عن الفترة من ١/ ٨/ ٢٠٢٣ حتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢٣ مبلغًا وقدره فقط: (مائتا مليون وستمائة وأربعون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا)، بزيادة قدرها (٥٠,٧٨٧,٦٨٥) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٣٣.٩%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٧٨,٠٤٧,٣٧٣) جنيهًا، بنسبة قدرها (٦٣.٧%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وتابعت الهيئة في بيانها اليوم: في حين بلغ إجمالي المتحصلات من الإيرادات عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣ حتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢٣ مبلغًا وقدره فقط: (ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، بزيادة قدرها (٦٧,٨٧٩,٥٧٧) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٣.٩%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (١٢٩,١١٤,٣١١) جنيهًا، بنسبة قدرها (٥٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.