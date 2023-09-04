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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. رئيس أكاديمية البحث العلمي: الذكاء الاصطناعي لغة العصر وهدفنا وجود صناعة تعتمد عليه

الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
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أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الذكاء الإصطناعي الآن هو لغة العصر في الوقت الحالي، والأكاديمية باعتبارها جزء من الدولة المصرية فإن لها استراتيجية خاصة في هذا المجال سواء من خلال الأنشطة أو غيرها من الفعاليات.

وقال "صقر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "هدفنا أن يكون هناك صناعة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء"، موضحًا أن ”، موضحا أن ما يتم حاليا هو تصفيات على مستوى طلاب الجامعات المصرية وتلاميذ مدارس المتفوقين التي لديهم مشروعات تعتمد على الذكاء الإصطناعي فى المجالات المختلفة.

وتابع، أن هؤلاء الطلاب يعرضون أفكارهم، وتمر عليهم لجان متخصصة من أساتذة الجامعات ويتم تقييمهم، ثم سيكون هناك فائز في مجال الشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات التخرج من الجامعات المصرية وأفضل مشروع تفوق من مدارس المتفوقين.

أكاديمية البحث العلمي الذكاء الاصطناعي الجامعات الدكتور محمود صقر
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