استمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا

في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية اليوم الاثنين جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز المنيا، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم زراعة عدد (50) شجرة مثمرة بطرق وشوارع حي غرب بطريق مصر أسوان الزراعي، كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.



وفى مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، أنه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بـطريق مصر أسوان الزراعي، بالإضافة إلى زراعة (97) شجرة زينة بالطريق الدائري في زمام حي شمال المدينة وعلى جانبي طريق ٢٤٢.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه تم زراعة ( 50) شجرة زينة وأخرى مثمرة بجوار سور مدرسة التجارة بنات بسمالوط وبمحيط المصالح والمؤسسات الحكومية، مؤكداً استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.





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