تدشين أول سفينة سياحية تعمل بالكهرباء في شنغهاي

أفادت تقارير صحفية في الصين، اليوم الإثنين، بأنه من المقرر أن تبحر أول سفينة سياحية تعمل بالبطاريات الكهربائية في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي، في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، نقلا عن تيان يي، المسؤول عن نظام طاقة بطاريات السفينة، إنها مزودة بعدد 150 مقعدا، ولا تصدر عنها انبعاثات، ولا تسبب أي تلوث، كما أنها تصدر صوتا منخفضا .

وقالت الصحيفة، إن النظام خضع لعمليات بحث وتطوير بشكل مستقل، من جانب معهد شنغهاي لأبحاث المعدات البحرية التابع لشركة بناء السفن الصينية الحكومية.

وتم تسليم السفينة "شنغهاي جيويشي"، التي يبلغ طولها 41.51 متراً، وعرضها 10.9 أمتار، للشركة المشغلة في أغسطس ، وجاري تجهيزها وإتمام إجراءات ترخيصها، قبل أن تدخل الخدمة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا للصحيفة.

ويفيد تقرير لـ "تشاينا شيب نيوز"، أن أكثر من 50 سفينة سياحية تبحر في نهر هوانغبو بشنغهاي، يعمل معظمها بالوقود التقليدي، وإذا تم تجهيزها بمحركات جديدة، سيتم الحد من انبعاثات الكربون بآلاف بل وحتى بعشرات الآلاف من الأطنان المترية كل عام.

وقال تيان إن مشروعات مثل "شنغهاي جيوشي" تتوافق مع أهداف الانبعاثات والحياد الكربوني للبلاد، وكذلك مع هدف شنغهاي بتطوير واجهتها البحرية.