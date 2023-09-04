الإحصاء: 663.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنمو 4.1% خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022

1. ورق بقيمة 43.4 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار.

3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار.

6. مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار.

7. صابون بقيمة 20.1 مليون دولار.

8. محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار.

9. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار.

10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022

1. بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار.

2. ورق بقيمة 11.4 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 10.5 مليون دولار.

4. أشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار.

6. تبغ بقيمة مليون دولار.

7. خامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار.

8. محضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار.

9. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار.

10. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.



وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.

وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بكينيا 11.1 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 35.1%.