صحة الدقهلية: جلسات العلاج الطبيعى" تتخطى حاجز الـ 74 ألفاً خلال شهر

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال أغسطس الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

فيما تضمنت الجولات تفقد 58 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات دكرنس و جمصة ومنية النصر و محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر و بلقاس وشربين.

فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى ، بلغ نحو 36840حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 74342 جلسة من بينها 9290 لمرضى الغسيل الكلوى .

وأوضح عبد المنعم ان عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 4135 جلسة و مايقارب 3007 جلسات للأطفال من بينها 272 حالة بعناية الأطفال و287 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وفى سياق متصل عقدت الإدارة اجتماعها الشهرى برؤساء أقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات العامة والمركزية ومشرفي الادارات الصحية والذى ناقش آليات تطبيق البرنامج العلاجى واختيار عينات عشوائية من المرضى لسؤالهم عن مستوى الخدمة المقدمة .

كما استعرض المجتمعون خطة تدريبية تشمل رفع الكفاءة الفنية وتغطية نواحى القصور فضلاً عن متابعة تطبيق معايير الجودة و سياسات مكافحة العدوى خاصة فيما يتعلق بنظافة التجهيزات ونظافة الأسرة والوقت الفاصل بين دخول المرضى وأعداد المتواجدين منهم فى الغرفة.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظم القسم بمستشفى السنبلاوين الشهر الماضى اجتماعاً فنياً تخلله محاضرات علمية حول "تأهيل المرضى المصابون بتيبس مفصل الكتف.

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