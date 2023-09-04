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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 3 ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة ومركز قليوب، لمدة 3 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الإثنين وحتى الساعة الثالثة فجر اليوم التالي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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