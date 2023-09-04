وزير دفاع بولندا: نعزز جيشنا في مواجهة محاولات إحياء الإمبراطورية الروسية

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 12:34 م

قال وزير دفاع بولندا ماريوس بلاشتشاك إن بلاده تعمل على تقوية وتعزيز جيشها في مواجهة محاولات موسكو "إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية".

وحذر الوزير من أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية التي طالما مثلت تهديدا على حرية الدول المجاورة"، مضيفا أن الرد الوحيد والأمثل على تلك التهديدات يكمن في تقوية الجيش البولندي، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، اليوم الإثنين.

وتابع بلاشتشاك أن الحكومة تعمل على زيادة عدد جنود الجيش وتسليحه بأفضل المعدات، مضيفا أن تلك طالما كانت السياسة المستديمة للحكومة ومهمته الرئيسية كوزير دفاع للبلاد.

يشار إلى أن تصريحات وزير الدفاع البولندي جاءت خلال وجوده في مدينة "بيرون" لحضور مراسم تعيين قادة جدد لعدد من المناطق العسكرية.

