ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير دفاع بولندا: نعزز جيشنا في مواجهة محاولات إحياء الإمبراطورية الروسية

وزير دفاع بولندا
وزير دفاع بولندا ماريوس بلاشتشاك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير دفاع بولندا ماريوس بلاشتشاك إن بلاده تعمل على تقوية وتعزيز جيشها في مواجهة محاولات موسكو "إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية". 
وحذر الوزير من أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية التي طالما مثلت تهديدا على حرية الدول المجاورة"، مضيفا أن الرد الوحيد والأمثل على تلك التهديدات يكمن في تقوية الجيش البولندي، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، اليوم الإثنين.

وتابع بلاشتشاك أن الحكومة تعمل على زيادة عدد جنود الجيش وتسليحه بأفضل المعدات، مضيفا أن تلك طالما كانت السياسة المستديمة للحكومة ومهمته الرئيسية كوزير دفاع للبلاد.

يشار إلى أن تصريحات وزير الدفاع البولندي جاءت خلال وجوده في مدينة "بيرون" لحضور مراسم تعيين قادة جدد لعدد من المناطق العسكرية.
 

بولندا بوتين روسيا
ads