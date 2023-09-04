دياب: السوشيال ميديا لها تأثير واضح والموسم الغنائي هذا العام ليس الأفضل

حل الفنان دياب ضيفاً على راديو إنرجي 92.1، مع كلاً من وائل منصور ومنة عامر للحديث عن التفاصيل من مشاريعه القادمة والنجاح اذلي حققته شخصية صالح في مسلسل تحت الوصاية والذي عرض في السباق الرمضاني السابق.

وعن شخصية صالح، قال: "صالح شخصية رمادية، ولا يحترف الشر بشكل واضح، ولكنه يحاول توفير مصدر دخل ليتزوج حبيبته، أشاد دياب بتجربة العمل مع الفنانة منى زكي، وكشف كواليس إصابة زكي في المسلسل بكسر ذراعها، قائلاً: "منى زكي ايديها اتكسرت وكملت، هي وقعت واحنا بنعمل بروفة مشهد وتحاملت فابتدت ايديها تورم وكملت اليوم عادي جدا ومحسستش حد بحاجة رغم إنها كانت بتستخدم ايديها واليوم كان صعب جدا والجو كان صعب وكان عندها سفر تاني يوم".

وعن تجاربه الغنائية، قال: "مفيش ولا أغنية رفضتها وندمت عليها، كل الاغاني اللي غنتها وقدمتها كان نفسي فيها والحمدلله نجحت جداً"، وأكمل: "بسمع كل الألوان المختلفة من الموسيقي والأغاني ولكن السنة دي أكثر أغنية سمعتها وحبتها كانت أغنية الفنان بهاء سلطان لصالح أحد شركات الإتصالات، أنا ممكن اقول أن الموسم الغنائي السنة دي مش أفضل موسم صيفي غنائي، اعتبر نفسي لسه معملتش أي حاجة في الغناء".

وعن السوشيال ميديا وتأثيرها، قال: "مؤخراً السوشيال ميديا مهمة جداً فهي تحولت لوسيلة ضغط من وعلى الجمهور، السوشيال ميديا أصبحت لغة العصر الحالي، وأصبحت مؤثرة ومهمة في النجاح ولكن يجب الاهتمام أن الصنعة تبقي كويسة، وأيضاً السوشيال ميديا سهلت على المواهب الوصول لاكبر عدد من الجمهور".

وعن الفنان أمير كرارة، قال: "أمير كرارة وش الخير عليا باعتباره أخ وصديق"، وعن الفنان محمد ممدوح "تايسون"، قال: " من أكثر النجوم قرباً لي في الوسط الفني".

وخلال الحديث كشف دياب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل نسل الأغراب للمخرج محمد سامي، وتطرق الحديث عن الفنانة مي عمر، قائلاً: "مي عمر فنانة شاطرة جداً، بس للأسف الناس عندها حساسية من الوساطة في الوسط الفني".

وعن الديو الغنائي الذي قدمه مع فرقة مسار إجباري ضمن أحداث فيلم وش في وش، قال: "التعاون تم بيني وبين مسار إجباري خاصة إننا نعرف بعض من 2014".