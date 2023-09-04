رئيس"مياه الأقصر": "كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن أولى اهتماماتي"

أكد العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن أولى اهتماماته هو توصيل كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن، والعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر، كما أوصى أن يعمل الجميع بروح الفريق خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لرئيس شركة المياه الجديد بالأقصر، مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات وعدد من العاملين، بعد توليه مهام رئاسة مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث قدم العاملين له أسمى آيات التهاني وأكدوا على حرصهم على العمل الجاد لإنجاح الشركة وتقدمها في العديد من المجالات.

كما شدد السيد، على أهمية تفعيل دور المتابعة والحرص على الالتزام والانضباط في العمل، ونبذ الشائعات والسعي إلى ترابط العاملين ومديري الإدارات بكافة قطاعات الشركة، موجها بضرورة تطوير عدد من الإدارات ومنها ورش الصيانة والحملة الميكانيكية بهدف رفع كفاءة المركبات والمعدات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد السيد، بأهمية المشاريع القائمة حالياً لخدمة مواطني محافظة الأقصر، ومنها مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الإفريقي والذي يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر، بمركزي إسنا والطود ليستفيد منه حوالي 210 ألف نسمة، كما أشاد بانتهاء أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لـ 34 قريه في مركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، والتي تخدم حوالي 250 ألف نسمه ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 100% في أعمال مياه الشرب.

استقالة رئيس الشركة السابق

وكان اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر السابق، قد تقدم باستقالته من منصبه في اجتماع عقده مع مجلس الإدارة، وذلك قبل انتهاء مدته المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت استقالة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بعد 6 سنوات كاملة قضاها في هذا المقعد، منذ عام 2017 وحتى تقديمه الاستقالة نهاية الشهر الماضي، وتكليف العميد سالم السيد لتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من أول سبتمبر.

حفل وداع لرئيس الشركة

وفي هذا السياق، أقام مديرو الشركة حفل وداع لرئيس مجلس الإدارة المستقيل، بعد 6 سنوات كاملة قضاها في هذا المنصب، بحضور اللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد سالم أحمد الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة المياه.

وكرم العاملون بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر العضو المنتدب وسط احتفاليه مليئة بمشاعر الحب والتقدير والعرفان بالفضل والعطاء والجهد المبذول لتنفيذ أكبر المشروعات وتحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة بمحافظة الأقصر، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالشركة.

وتميزت الاحتفالية بالعديد من الكلمات التي عبرت عن الشكر والتقدير لرئيس شركة المياه السابق، حيث جاءت كلمة رئيس مدينة الأقصر تعبر عن مدى التعاون والإخلاص وسرعة حل العديد من الأمور المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر، كما أبلغ رسالة شكر وتقدير من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرئيس شركة المياه، وجاءت كلمة المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر مليئة بالكثير من التقدير والشكر للتعاون الذي تم بهدف إنجاح العديد من المشروعات بين الهيئة وشركة مياه الأقصر.

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