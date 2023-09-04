ساسة بارزون في إيران عن الانتخابات البرلمانية المقبلة: الوضع ليس جيدا.. ولاريجاني لن يشارك بسبب السياسات الحالية

تحدث بعض السياسيين البارزين في إيران عن الانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس 2024، ولكن بلهجة تتسم بالأسف على الأوضاع الراهنة.

وأوضح رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني في مقابلة مع موقع انتخاب الوسطي أنه لن يترشح للبرلمان في مارس المقبل، لكنه قال إنه سيوضح أسباب عدم مشاركته في الانتخابات في وقت لاحق.

وكان مساعدو لاريجاني قد قالوا في وقت سابق إنه على الرغم من أنه لن يترشح بنفسه، فإنه سيقدم قائمة من المرشحين ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك صهره، النائب السابق المحافظ المعتدل الصريح علي مطهري الذي انتقد في بعض الأحيان سياسات المرشد الأعلى علي خامنئي.

وانتقد لاريجاني، الذي لا يزال لديه مشاعر سلبية بشأن استبعاده من الانتخابات الرئاسية لعام 2021، البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، ووصف أعضائه المتشددين بأنهم "ثوريون متقلبون".

وقال لاريجاني "إنهم يزعمون أنهم ثوريون ويريدون الفوز بجميع المناصب في الحكومة وأن وجود هذه الجماعة في السياسة الإيرانية يعود إلى الأيام الأولى بعد الثورة عام 1979.

وتابع: "لقد حاولوا دائما خلق وضع ثنائي القطب وحاولوا طرد منافسيهم السياسيين من المشهد".

وتحدث لاريجاني مرة أخرى عن فكرته عن التطهير السياسي، مضيفا أن هذه سياسة يروج لها المتشددون من أجل ضمان استبعاد الآخرين من المنافسة والمشاركة السياسية.

ومع ذلك، اتهم لاريجاني المتشددين بتعزيز فكرة التطهير السياسي لتأمين مصالحهم الشخصية والفئوية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "خبر أونلاين" الأسبوع الماضي أن الرئيس

ومع ذلك، وفقًا للموقع، على الرغم من أن أحمدي نجاد ومساعديه سيشاركون بنشاط في تقديم القائمة، فإن هدفهم الرئيسي هو تأمين موطئ قدم للانتخابات الرئاسية لعام 2025، عندما يأمل أحمدي نجاد في العودة السياسية.

بالنسبة للمجلس، كتبت خبر أونلاين أن فريق أحمدي نجاد قد يقدم بشكل مستقل قائمة المرشحين لجميع الدوائر الانتخابية على الرغم من أنهم قد يقررون في وقت ما التوصل إلى قائمة مشتركة من المرشحين مع أحد المعسكرات المحافظة الرئيسية.

ومثل لاريجاني، ذاق أحمدي نجاد أيضًا طعم الحرمان المرير من قِبَل مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي في الانتخابات الرئاسية السابقة، وإذا سُمح لهم بالترشح مرة أخرى، فإن هذا يعني أن خامنئي يرغب بشدة في إجراء انتخابات ذات نسبة مشاركة عالية.