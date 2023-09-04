البناني يتابع اليوم الأول لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك

تواجد عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك والمكلف برئاسة اللجنة الثلاثية التي تدير النادي لمتابعة طلبات الترشح لانتخابات النادي المقبلة، وذلك في مقر النادي بميت عقبة.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

ومن ضمن شروط التصويت في انتخابات الزمالك المقبلة أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوي لعام 2022-2023 وبخلاف ذلك لن يحق له المشاركة في الانتخابات.

والشرط الثاني أن يكون العضو الذى سيقوم بالتصويت والمشاركة في الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وايضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 أكتوبر يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات .