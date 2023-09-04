التصريح بدفن جثة شاب توفى أسفل عجلات القطار بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع شاب اسفل عجلات القطار اثناء عبوره السكة الحديد وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات القطار ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة (هاني.س.ا).



بإجراء التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكه الحديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.