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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب توفى أسفل عجلات القطار بأوسيم

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع شاب اسفل عجلات القطار اثناء عبوره السكة الحديد وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات القطار ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة (هاني.س.ا).

بإجراء التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكه الحديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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