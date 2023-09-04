محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية تقدم حفلا ضمن ليالي معرض السويس للكتاب

أحيت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني ليلة من ليالي معرض السويس للكتاب، بممشى أهل السويس، بتقديم أغاني منها خسارة، سألوني الناس، يالا نتقابل ساعة، على بلد المحبوب، دوارين في الشوارع، عليك سلام الله، ماتفوتنيش أنا وحدي.

الفعاليات تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله وفرع ثقافة السويس برئاسة عبدالمنعم حلاوة.

وتقدم قصور الثقافة في المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث ما أصدرته، ومنها كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، بالإضافة لأحدث ما صدر هذا العام من سلاسل الذخائر وذاكرة الكتابة والدراسات الشعبية ومجموعة الهوية وطه حسين والمسرح العالمي وغيرها ضمن سلاسل إصدارات الهيئة القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة.

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