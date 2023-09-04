غلق كلي لطريق الفيوم 5 أيام بسبب تنفيذ أعمال الممشى السياحي للمتحف الكبير.. اعرف الطريق البديل

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر انشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير سيتم استكمال أعمال رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحي .

وأشار محافظة الجيزة، إلي أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق اسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم وذلك لمدة ٥ أيام ابتداءً من السـاعة ١٢ صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۹/٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۹/۹ على ان تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل اي معوقات، لافتا انه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة المرور الجيزة وهي كالاتي :-

۱ - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً الى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى .

ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .