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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إطلاق موقع لإتاحة مكتبة محكمة النقض إلكترونيا و"المحامين" تبدي رغبتها في الاشتراك

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أطلقت محكمة النقض موقعا إلكترونيا www.ccl.gov.eg خاصا بمكتبها وتستعد لربطه بموقعها الرسمي حيث تتضمن المكتبة كافة الأحكام المقضي فيها في تاريخ أقصاه 15 من سبتمبر 2023.
وفي هذا الصدد، وقعتت نقابة المحامين برتوكول تعاون مع محكمة النقض يتضمن رغبة نقابة المحامين الاشتراك علي موقع المكتبة الالكتروني الجديد.
وقد وقع بروتوكول التعاون  القاضى محمد حسن عبد اللطيف- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض و القاضى أحمد رفعت- نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والأستاذ عبد الحليم علام- نقيب المحامين بحضور الأستاذ وكيل وأمين صندوق النقابة وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى.

بروتوكول تعاون بين محكمة النقـض ونقابـة المحامين محكمة النقض نقابة المحاميين
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