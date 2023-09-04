الطيران البحري الروسي يدمر أربعة زوارق مطاطية أمريكية في أوكرانيا.. ومقتل مدني في قصف روسي على دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طيران البحرية الروسية دمر في وقت مبكر من اليوم الاثنين أربعة زوارق مطاطية أمريكية الصنع كانت تابعة لقوات الإنزال الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وقالت الوزارة عبر تطبيق الرسائل تيليجرام، إن زوارق ويلارد مارين البحرية الأمريكية الصنع كانت متجهة نحو كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أول طاقم روسي يستخدم صواريخ كينجال التي تطلق من الجو والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا حصل على أوسمة رسمية.

ونقلت تاس عن مصدر عسكري لم يذكر اسمه قوله: "الطائرة Su-34 استخدمت صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت خلال العملية العسكرية الخاصة، الطاقم الأول الذي أكمل هذه المهمة بنجاح حصل على جوائز من الدولة."

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، وقالت كييف وحلفاؤها إن العدوان الروسي المستمر منذ 18 شهرًا هو حرب غير مبررة للاستيلاء على الأراضي.

ولم تقل موسكو سوى القليل حتى الآن عن صاروخ كينجال الباليستي الذي يطلق من الجو، لكن الجيش الأوكراني في كييف يقول إن روسيا تستخدمه بشكل متكرر.

ولم تذكر تاس متى استخدمت روسيا صواريخ كينجال لأول مرة في أوكرانيا، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في مارس، إنه تم نشر الصواريخ لتدمير أهداف أوكرانية، بحسب قناة "تليجرام" التابعة للوزارة.

وأعلنت أوكرانيا مقتل مدني في قصف شنته القوات الروسية على دونيتسك، بينما أعلنت روسيا مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بقصف قوات كييف على مدينتي دونيتسك وماكيفكا.

وأعلن الجيش الأوكراني عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 265 ألفا و120 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا أربعة آلاف و480 دبابة، وثمانية آلاف و663 من المركبات المدرعة، وخمسة آلاف و611 من النظم المدفعية، و741 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و503 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و316 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و149 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 847 من المعدات الخاصة، وأربعة آلاف و481 طائرة مسيرة، وإسقاط 1447 من صواريخ كروز".