بالفيديو.. خبير تطوير عمراني: أبراج العلمين تحقق لمصر التنافسية على المستوى الإقليمي

قال الدكتور محمد راشد، خبير التنمية والتطوير العمراني وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مصر تشهد منذ عام 2017 نهضة عمرانية مبنية من خلال 122 مدينة جديدة ظهرت في الفترة الماضية، من بينها العلمين.

وأضاف "راشد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن العملين شهدت مهرجانا دوليا نُظم لأول مرة في مصر وشمل أنشطة مختلفة رياضية وثقافية وفنية، ومهرجان الدراما.

وتابع خبير التطوير العمراني: "في العلمين، أصبح لدينا نوعا جديدا من العقارات لم يكن موجودا من قبل مثل الأبراج الموجودة على الشواطئ وهو ما يحقق تنافسية عالية لمصر على المستوى الإقليمي، وبالتالي، فإنه يتم العمل على الترويج لمنتجنا العقاري بطريقة مختلفة وجديدة من أجل تحقيق المستهدف وهو جذب السائح الأجنبي حتى يأتي إلى مصر ويمتلك وحدة للإقامة فيها بمصر".