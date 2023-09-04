افتتاح معرضين لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بشبرا وبنها

أعلن النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس غرفه القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انتهاء الاستعدادات لإقامة معارض "اهلا مدارس 2023 " بمنطقتي شبرا وبنها، تيسيرا علي المواطنين وتوفير كل مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنحو 30% .

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المعارض يشارك فيها منتجي الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، مؤكدا، أنه تم الاتفاق بالفعل علي توفير مستلزمات المدارس من (كشاكيل وكراسات، زمزميات وشنط مدرسية، وأحذية جلدية والكوتشي) وكذلك توفير الزي المدرسي لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسب وبسعر منخفض .

وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدعوة للمشاركة بمعارض اهلا مدارس بالمحافظة لاقت قبولا كبيرا من التجار والمنتجين، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية نحو مواطنى المحافظة.

وقال الفيومي أنه سيتم إقامة اول معارض "أهلا مدارس 2023 في منطقتي شبرا الخيمة وبنها ، بالاشتراك مع المحافظة وتحت اشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسى ، مشيرا إلي أنه يتم دراسة إمكانية تسيير معارض ومكتبات متنقلة الى قرى، ومراكز المحافظة خلال الفترة القادمة.

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، حرص غرفة القليوبية ومنتسبيها علي المشاركة في اي مبادرة من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين، مشيرا الى أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية والمستلزمات الدراسية وكافة احتياجات العام الدراسي الجديد ، بأسعار مخفضة عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية ومراعاة للأسر من محدودي الدخل، وذلك عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار أقل بكثير من الأسواق بالتنسيق مع المصانع والمنتجات وكبرى الشركات والمصانع.