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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بنطاق حي ثان الإسماعيلية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بنطاق حيِّ ثان الإسماعيل
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نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثان الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق وقوات شرطة قسم ثان، حملة لرفع الإشغالات؛ لعودة الانضباط للشارع، بمناطق شارع العشريني، شارع الثلاثيني، موقف الفردوس، سوق بورسعيد، وسوق طنطا.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق. 

وأسفرت الحملة عن تحرير  ٢٥ محضر إشغال الطريق العام، ورفع ومصادرة  ٢٥٠ حالة إشغال بمعرفة أصحابهم، بالإضافة إلى التحفظ على المضبوطات التالية “٢٥ ستاند، ٤ موازين، و٦ مانيكان، و٢ طاولة خشبية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

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