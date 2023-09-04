سقوط مستريح الهجرة بالقاهرة.. والتحريات: هارب من 47 سنة سجنا

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط نصاب لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد وتبين هروبه من 47 سنة سجنا.

تلقى قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من 5 أشخاص قرروا بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، وتبين أنه (محكوم عليه فى 32 حكم حبس فى قضايا "تبديد – نصب" بالسجن 47 سنة و3 شهور) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.