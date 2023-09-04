جامعة حلوان تدشن مركزا لذوي الهمم خلال أسبوع شباب الجامعات

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن وجود مركز لذوى الهمم بجامعة حلوان يشارك فيه الطلاب ذوي الهمم لتحسين أوضاعهم، كما أن هناك تعاونا مشتركا لطباعة كتب مخصصة لهم.
وأضاف قنديل، أنه تم استقبال 55 طالبا من فاقدي السمع للتعلم بالجامعة، وبذلك تصبح جامعة حلوان الوحيدة لاستقبال ذوى الهمم لتعليمهم خلال المراحل المختلفة.
جاء ذلك خلال الموتمر المنعقد اليوم بجامعة حلوان للاعلان عن الاستعدادات لاستقبال اسبوع الجامعات.
وتستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث تحت شعار “الجمهورية الجديدة حلم وطن” خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، كونه مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات، كما يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، وتستقبل الجامعة فعاليات أسبوع شباب الجامعات 2023، لتستكمل مسيرة مستمرة منذ إفتتاح الأسبوع الأول عام 1954