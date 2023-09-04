ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بدار السلام والمرج

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بدار السلام والمرج.
تعود البداية عندما تم ضبط ( 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين– سلاح أبيض) .

كما تم ضبط (شخص، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 4 أشخاص هيرويين ومخدرات دار السلام والمرج
ads