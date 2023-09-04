ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بدار السلام والمرج.
تعود البداية عندما تم ضبط ( 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين– سلاح أبيض) .
كما تم ضبط (شخص، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض).
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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القبض على 4 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بدار السلام والمرج
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بدار السلام والمرج.
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بدار السلام والمرج.