ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بدار السلام والمرج.

تعود البداية عندما تم ضبط ( 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين– سلاح أبيض) .



كما تم ضبط (شخص، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض).



بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.