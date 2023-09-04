ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز الزمالك يحدد موعد انتظام الفريق في المعسكر المغلق

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الجهاز الفني للزمالك، انتظام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكره المغلق في التاسعة مساء اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتم إخطار اللاعبين بموعد الانتظام في المعسكر مساء اليوم.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك اللجنة التي تدير الزمالك حاليا بعدم إجراء أي تغيير على الأجهزة الفنية للاستقرار.

الكونفدرالية الأفريقية الزمالك أرتا سولار بطل جيبوتي أيمن مصطفى
ads