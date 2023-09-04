جهاز الزمالك يحدد موعد انتظام الفريق في المعسكر المغلق

قرر الجهاز الفني للزمالك، انتظام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكره المغلق في التاسعة مساء اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتم إخطار اللاعبين بموعد الانتظام في المعسكر مساء اليوم.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك اللجنة التي تدير الزمالك حاليا بعدم إجراء أي تغيير على الأجهزة الفنية للاستقرار.