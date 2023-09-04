مستشفى الأورام بالأقصر يستقبل 12090 حالة مرضية خلال أغسطس

بلغ عدد المترددين على مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، 12090 حالة مرضية، خلال شهر أغسطس المنصرم، حيث قدم مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة شمال المحافظة، خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية على مدار الشهر.

وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، إن عدد المترددين بقسم الأشعة التداخلية بلغ 1099 حالة، كما قدمت المعامل المركزية 16745 خدمة للمرضي والمترددين، كما أن عدد جلسات الإشعاعي 762 جلسة، عدد جلسات الكيماوي 789 جلسة، كما تم علاج 365 حالة باثولوجي، فيما بلغ عدد مرضي الكلى بالمستشفى 468 حالة.

وأضاف حسين، أن المستشفى تستقبل يوميا أعداد من المترددين على الأقسام المختلفة، مشيراً إلى أن كل حالة من المترددين على المستشفى لها قصة خاصة، تكون المستشفى داعمة في علاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة المجانية التي يقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

من جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الأقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية للمرضى، بما يعود بالنفع علبهم وحمايتهم، وذلك في إطار الطبي والاجتماعي للمستشفى الذي تقدمه لأهالي الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء.

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مستشفى شفاء الأورمان (2)

مستشفى شفاء الأورمان (3)

مستشفى شفاء الأورمان (4)