بالفيديو.. المرور: سيولة مرورية بنفق الأزهر وكثافات أعلى الدائري

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية “مصر الأولى” تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين إن هناك سيولة مرورية بنفق الأزهر في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري وتحديدا في منطقة السلام داخل النفق من أقاليم القاهرة عبر الطريق الزراعي، نفس الامر للمتجه من المنيب إلى الأتوستراد والتجمع، وهناك بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه إلى مناطق الجيزة.

وأضافت، أن ميدان مصطفى محمود يشهد سيولة مرورية بالإضافة إلى شارعي جامعة الدول العربية والسودان، وبالقرب من محطة مترو القاهرة بدء من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد كثافات مرورية نسبية، وهناك كثافات ظهرت أعلى كوبري الجامعة، ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة.

