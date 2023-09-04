أوكرانيا تعلن مقتل مدني في "دونيتسك".. وروسيا تتهم كييف بإسقاط 6 ضحايا في قصف الإقليم

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 11:34 ص

أعلنت أوكرانيا مقتل مدني في قصف شنته القوات الروسية على دونيتسك.. بينما أعلنت روسيا مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بقصف قوات كييف على مدينتي دونيتسك وماكيفكا.

تفصيلًا.. أعلن الجيش الأوكراني- في بيان، أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم- ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 265 ألفا و120 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا أربعة آلاف و480 دبابة، وثمانية آلاف و663 من المركبات المدرعة، وخمسة آلاف و611 من النظم المدفعية، و741 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و503 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و316 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و149 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 847 من المعدات الخاصة، وأربعة آلاف و481 طائرة مسيرة، وإسقاط 1447 من صواريخ كروز".

وعلى صعيد متصل.. ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن خلال الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الجوية الأوكرانية تسع ضربات على أفراد روس ومجموعات من الذخيرة والمعدات العسكرية، وخمس ضربات على أنظمة صواريخ أرض جو معادية.

وأضافت الهيئة أن "ثلاثين اشتباكا عسكريا وقعت على الجبهة خلال اليوم الماضي.. فيما تواصل قوات الدفاع الأوكرانية العملية الهجومية في اتجاه منطقة ميليتوبول، حيث تكتسب موطأ قدم".

وأشارت إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 10 أنظمة مدفعية تابعة للجيش الروسي في موقع إطلاق نار، ونظام صاروخي "أرض-جو" واحدًا.

وفي دونيتسك جنوب أوكرانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم بافلو كيريلينكو، اليوم، إن مدنيًا قتل بينما أُصيب خمسة آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو: "في 3 سبتمبر 2023 قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدة تيخونيفكا، بينما أُصيب خمسة آخرون"، مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وأوضح أن الروس هاجموا بالمدفعية مناطق بيفنيتشني وتوريتسك وتيخونيفكا في إقليم دونيتسك، وعلق رجل يبلغ من العمر 84 عاما تحت الأنقاض قبل أن يتوفى، فيما تم نقل زوجته (85 عاما) إلى المستشفى متأثرة بجراحها.

وفي دنيبروبتروفسك.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرهي ليساك، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت ست ذخائر روسية فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

وأضاف ليساك: "لم يتم تسجيل أي هجمات معادية الليلة الماضية.. ولكن في الصباح دمرت قيادة العمليات الشرقية ست طائرات بدون طيار معادية فوق منطقة دنيبروبتروفسك".

وتابع: "إحدى الطائرات استهدفت بنية تحتية في منطقة دنيبرو، حيث اندلع حريق ضخم هناك، ولم يتحقق بعد من حجم الأضرار، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وفي أوديسا الأوكرانية.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليه كيبر، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية قامت بإسقاط 17 طائرة روسية بدون طيار فوق منطقة أوديسا.

وأضاف أن الهجوم الروسي استمر بطائرات بدون طيار على منطقة أوديسا لمدة ثلاث ساعات ونصف.. ولسوء الحظ، تم ضرب بعض الأهداف".

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن في عدة مناطق في منطقة إزمايل، تضررت المستودعات ومرافق الإنتاج، بالإضافة إلى الآلات الزراعية والمعدات الصناعية.

في المقابل.. أعلنت سلطات دونيتسك- وفقا لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بقصف قوات كييف على مدينتي دونيتسك وماكيفكا.

وأضافت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 240 قذيفة نحو مناطق سكنية في الجمهورية، مشيرة إلى استهداف مدينتي دونيتسك وماكيفكا بخمس قذائف عنقودية.

وفي السياق.. أعلنت سلطات مقاطعة كورسك قصف القوات الأوكرانية مناطق سكنية في المقاطعة دون وقوع إصابات، مؤكدة تعطيل مسيرتين أوكرانيتين بمنظومة الحرب الحرب الإلكترونية بعد اكتشافهما بالمنطقة الحدودية مع أوكرانيا.

