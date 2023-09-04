بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد

بدأت كلية الاداب جامعة عين شمس أعمال التنسيق الداخلي للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حنان كامل عميد الكلية ، وإشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور ممدوح عبد العليم مستشار الجامعة للأنشطة الطلابية، حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية، وقام بالتنسيق سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، محمود عبد الرؤوف مدير إدارة شئون الطلاب .

وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم ١٤ سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة .

كما يجرى أعضاء المركز الطبي الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة،.

وأضافت عميدة الكلية أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي ،مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق .

إلى جانب تواجد أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم، بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.

وأوضحت حنان كامل عميد الكلية ، أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي " ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ " ، والذين يبلغ عددهم ٣٢٣٤ طالبا وطالبة "انتظام" و ١٩٢٧ طالبًا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع ٤٠٠طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال ١٠ لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بتسهيل وسرعة الإجراءات بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور .

وقالت كامل إن الطالب يرتب رغباته الثلاث حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة.

ونوهت على أن أقسام الكلية هي ١٤ قسما ، بالإضافة إلى البرامج المميزة ، مما يتيح الطالب فرصة أكبر في الاختيار.

كما أكدت على أن الأقسام ترضى جميع ميول الطلاب في جميع المجالات مثل اللغات وتكنولوجيا ونظم المعلومات الرقمية،وكذلك تتوافق مع متطلبات سوق العمل .