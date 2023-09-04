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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يبحث التعاون المشترك مع وفد الهيئة العربية للتصنيع

وفد الهيئة العربية
وفد الهيئة العربية للتصنيع
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بحث الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، مع وفد الهيئة العربية للتصنيع "مصنع صقر"، آليات التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وضم الوفد كل من: اللواء إبراهيم صبحي، والمهندس عمر عبد الله، والمهندس قطب محمد، والمهندسة سهام مصطفى، واستعرضوا الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مع بحث إمكانية توريد معامل ومستلزمات الكليتين وبرامجهما الخمسة، وأعمال الفرش والتجهيزات، إضافة إلى توريد معامل للبرامج الجديدة التي تستهدف الجامعة افتتاحها مستقبلا.

من جانبه، رحب الدكتور عادل زين الدين، بوفد الهيئة، مشيدا الخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي، منوطة ببحث أفضل العروض المقدمة للجامعة في مجال توريدات المعامل وأعمال الفرش والتجهيزات.

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جامعة طيبة التكنولوجية الهيئة العربية للتصنيع بحث التعاون المشترك الأقصر شئون التعليم والطلاب
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