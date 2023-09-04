رباعي الأهلي الدولي يغادرون النمسا للانضمام لمعسكر المنتخب

غادر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني، ومروان عطية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًا فى النمسا للانضمام لمنتخب مصر.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول اليوم الأثنين، استعدادا لمواجهتي اثيوبيا في تصفيات أمام افريقيا، ومباراة تونس الودية يومي 8 و12 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

وكان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أختار رباعي الأهلي الشناوي وهاني وعبدالمنعم وعطية ضمن القائمة النهائية للمنتخب في الأجندة الدولية، وتم الاتفاق على خوضهم مباراة اثيوبيا وبعدها يتركون معسكر المنتخب للانضمام لصفوف الفريق استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر إعداد خارجي بالنمسا، ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن بيرسي تاو غادر معسكر الأهلي أمس الأحد وسافر إلى جنوب افريقيا للإنضمام لمنتخب بلاده ضمن فترة التوقف الدولي.