فريق كورال كلية الحقوق يتوج بالمركز الأول على مستوى جامعة عين شمس

توج فريق كورال كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمركز الأول على مستوى الجامعة، وذلك ضمن فاعليات مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى ٢٠٢٣ التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بمسرح كلية التربية النوعية.

جاء ذلك برعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد صافي، عميد كلية الحقوق ، محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة متميزة من إدارة رعاية الشباب و بعد أداء راقي ومتفرد لفريق كورال الكلية بقيادة المدرب الفنان مؤمن خليل.