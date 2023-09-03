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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن.. حريق هائل في محطة للغاز المنزلي في ضواحي صنعاء

حريق في محطة لتعبئة
حريق في محطة لتعبئة الغاز باليمن
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اندلع حريق هائل في محطة لتعبئة الغاز المنزلي قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وتداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو وقالوا إن المحطة تابعة لأحد التجار في ضواحي العاصمة.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية أن حريقا هائلا اندلع في محطة لتعبئة الغاز المنزلي، مساء اليوم الأحد، قرب "جولة اية" بالعاصمة.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني اليمني لموقع "26 سبتمبر نت" بأن رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة وسط صعوبة في الوصول بسبب كثافة النيران وتواجد قاطرات محملة بالغاز ويجري العمل على إخراجها.

من جهتها، أفادت مصادر طبية بوصول مصاب إلى أحد المستشفيات وسط توقعات بتزايد أعداد الإصابات جراء الحادثة.

الغاز اليمن صنعاء
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