بعد الحكم بالمشدد.. تعرف على أبرز الاتهامات الموجهة لمتهم بخلية الزيتون

قضت اليوم محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، بالسجن المشدد ١٠ سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بخلية الزيتون وذلك لاتهامه بالآتي:

١-الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

٢- منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

٣- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.