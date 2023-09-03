"الإسكندرية السينمائي" يهدي وسام عروس البحر المتوسط للمخرج العماني خالد الزدجالي

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تكريم المخرج العماني خالد الزدجالي بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

أكد الأمير أباظة أن تكريم خالد الزدجالي جاء تقديرا لمشواره وعطائه في مجال السينما والثقافة والفنون وكذلك تقديرا لدوره في ريادة السينما العمانية وتأسيس مهرجان مسقط السينمائي الدولي ومهرجان سينمانا للفيلم العربي.

حيث أن الزدجالي هو سينمائي وإعلامي عماني ، ولد عام 1965 في العاصمة مسقط، اهتم بالسينما منذ الصغر وانتقل للقاهرة ليدرس في المعهد العالي للسينما كما حصل على دكتوراه من المعهد العالي السمعي والبصري بتونس ودكتوراه في دراما الطفل وغيرها من الشهادات المتقدمة في المجال الفني والإعلامي.

أنجز العديد من المسلسلات الدرامية والبرامج والأفلام التلفزيونية، قبل أن يقدم فيلمه الطويل "ألبوم" عام 2006 من بطولة الفنان سعيد صالح ليصبح أول فيلم روائي طويل في تاريخ السلطنة. يرأس الجمعية العمانية للسينما، إضافة لكونه مستشاراً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عُمان ورئيس مهرجان " سينمانيا " الدولي للفيلم العربي. قام مؤخرا بإخراج فيلمه الروائي الثاني "أصيل" الذي صار به صاحب تجربة سينمائية تعد الأهم في وطنه. للزدجالي ايضا مجموعة من الكتب والدراسات في مجال الثقافة والفنون منها " عين على التلفزيون ودوره في التنمية الثقافية " و "انماط الحياة الإجتماعية في الدراما الخليجية " .

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا .