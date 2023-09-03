وكيل شباب الدقهلية يتفقد إدارة أجا لبحث فرص الاستثمار

تفقدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد مركز شباب الديرس التابع لإدارة شباب اجا، وتفقدت أرجاء المركز، وحمام السباحه الخاص بالمركز، وكان في استقبالها علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا، وشمس الدين عبدالله شمس الدين رئيس مجلس الإدارة، و عبد الحكيم محمد ناصف المدير التنفيذي بمركز شباب الديرس.

و أكدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، علي ضرورة العمل علي الإستفادة بكل مساحة موجوده بالمركز من خلال الإستثمار الرياضي وخلق فرص عمل للشباب ووجود مصادر دخل متعدده للمركز، لزيادة عدد الانشطة والألعاب المتعدده، بوجود مركز شباب نموذجي ومتنفس للشباب، بحيث تصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب.

أشارت إلى ضرورة الإستفادة من طاقات الشباب في الرياضة وكل المجالات الأخري مثل الثقافية والاجتماعية، وتأكيداً لمبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صاحب فكرة الاستثمار الرياضي في مصر من انشاء حمامات سباحه وقاعات مناسبات مما يعود بالنفع المادي علي مراكز الشباب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال هده المشاريع.

كما بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع نظام BOT، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، ووعدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسئولي الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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