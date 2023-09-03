عمر العربي يضيف ذهبية جديدة لمنتخب مصر للجمباز الفني فى بطولة رومانيا

فى يوم مصري خالص ببطولة رومانيا الدولية حقق عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني الميدالية الذهبية والمركز الاول فى نهائي منافسات جهاز حصان القفز ببطولة رومانيا الدولية والمقامة حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 وذلك استعدادا لبطولة العالم

ليرفع منتخب مصر رصيده الي ثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية

وقام بتسليم الميداليه الذهبية والمركز الاول

السفير المصرى فى رومانيا مؤيد الضلعى

وحرص سفير مصر فى رومانيا مؤيد الضلعي ومسؤولي السفارة. المصرية المستشارة مروه شعير نائب السفير وعقيد طيار أركان حرب محمود وهبي الملحق العسكري والقنصل نادر شبل علي مساندة وتشجيع منتخب مصر للجمباز الفني رجال اثناء مشاركتهم اليوم فى نهائيات البطولة

ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية فى إطار الاستعداد لبطولة العالم

ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

ومن جانبه، هنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، اللاعب عمر العربي علي حصوله علي الميدالية الذهبية لجهاز حصان القفز فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية

واضاف امين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

واشار امين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي اعلي مستوي