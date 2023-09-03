غدًا.. انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادًا لإثيوبيا

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدا الاثنين، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي يتخلخله مباراتين الأولى رسمية أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية، والثانية أمام منتخب تونس وديا في المعسكر ذاته.

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إراحة النجم محمد صلاح قائد المنتخب ولاعب ليفربول الإنجليزي، من مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر المقبل، بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2024 وتصدر المجموعة.

وجاء قرار “فيتوريا” لمنح محمد صلاح راحة خاصة ان اللاعب يشارك في جميع مباريات ليفربول وخوفا عليه من الإجهاد، على أن يتواجد “مو” في معسكر المنتخب ولكن لن يشارك في لقاء أثيوبيا.