منتخب الطائرة يفوز على بوروندي 3/0 فى افتتاح البطولة الأفريقية

قار منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره بوروندى بنتيجة 3/0 فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى ، باستاد القاهرة .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :(25/11),(25/8),(25/10).

و يقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي و الجزائر .

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد ، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا و ليبيا ، و ضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و جامبيا .

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.



شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.



وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.