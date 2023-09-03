البترول تكشف عن أسباب نقص إنتاج الغاز في حقل ظهر

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، موضحا أنها من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال البترول.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة إيني حققت نجاحات كبيرة خلال الفترات الماضية في مصر وآخرها حقل ظهر، ويتم العمل حاليا في مناطق امتياز جديدة بالبحر المتوسط بالتعاون بين إيني مع شركات أخرى.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي مع وفود شركات البترول يكون مصدر ثقة وأمان للشركات العالمية لأن رأس الدولة مهتم بالاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها.

وحول سبب تناقص إنتاج الغاز في حقل ظهر، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن كل الحقول الموجودة في مصر والعالم يحدث بها تناقص طبيعي من أجل الحفاظ على الخزان ومعدلات الإنتاج.

وشدد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على أنه تم حفر 20 بئرا في حقل ظهر وجاري حفر آبار أخرى، وإنتاج الحقل بلغ 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأوضح أن الإستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لمصر يسهم في جذب الشركات العالمية بقطاع البترول للاستثمار والتنقيب في مصر، مؤكدا أن شركة إيني الإيطالية لديها أنشطة عملاقة في البحرين الأحمر والمتوسط.

واختتم أنه سيتم حفر آبار غاز في البحر الأحمر مع بداية العام الجديد، لافتا إلى أن هناك اكتشافات أخرى في الصحراء الغربية، إضافة إلى طرح مناقصة للتنقيب في 12 منطقة نصفها برية والآخر بحرية وجاري دراسة العروض المقدمة.