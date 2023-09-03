بدر حسني وكيلًا للإسكان بجنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء اليوم الأحد بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اللواء بدر حسني وكيل وزارة الإسكان للعمل مدير لمديرية الإسكان بالمحافظة خلال الفترة المقبلة ،وتمنى له التوفيق في عمله الجديد والتنسيق الدائم مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق وتنفيذ الخطط المستقبلية لمشروعات الإسكان ومتابعة الإدارات الهندسيه بالمدن.

حضر اللقاء المهندس مدحت صلاح مستشار المحافظ للاسكان واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة.

وفي سياق آخر احتفل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع لجنة التصالح علي مخالفات البناء قانون ١٧ لسنه ٢٠١٩ بانتهاء البت في الطلبات المقدمة للوحده المحليه بمدينه شرم الشيخ بالتعاون مع مكتب الوحده الانمائيه وبحضور اعضاء الابنيه التعليميه المشاركه بلجنه التصالح وتم التوجيه بسرعه الانتهاء من ملفات التقنين بالمدينة، حضر الاتفال عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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