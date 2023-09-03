ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد عفيفى يتوج بفضية جهاز المتوازي ببطولة رومانيا الدولية

محمد عفيفي
محمد عفيفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق  محمد منتصر  عفيفي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني  الميدالية الفضية والمركز الثاني   فى نهائي  منافسات جهاز المتوازي ببطولة رومانيا الدولية والمقامة  حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 وذلك استعدادا لبطولة العالم 
ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية  فى إطار الاستعداد لبطولة العالم.


ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.
وحرص سفير مصر فى رومانيا مؤيد الضلعي ومسؤولي السفارة. المصرية المستشارة مروه شعير نائب السفير  وعقيد طيار أركان حرب محمود وهبي الملحق العسكري  والقنصل نادر شبل  علي مساندة وتشجيع منتخب مصر للجمباز الفني رجال اثناء مشاركتهم اليوم فى نهائيات البطولة.

ومن جانبه، هنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز،  اللاعب  محمد عفيفي علي حصوله علي الميدالية الفضية فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية.
واضاف امين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.


واشار امين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي اعلي مستوي.

محمد عفيفي رومانيا الدولية جهاز المتوازي الميدالية الفضية احمد محمدي
ads