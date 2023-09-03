جولة غنائية كاملة العدد للفنان عاصي الحلاني بالقاهرة والساحل الشمالي

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا كبيرا فى الساحل الشمالي، وسط اجواء رائعة بحضور عدد كبير من جمهوره المصري والعربي.



قدم الحلاني خلال الحفل نخبة من اهم وأبرز اغنياته التي اعتاد على تقديمها منها بحبك وبغار، وجن جنوني، ومالي صبر، وانا مارق مريت، وست الستات يا مصرية، وقولي جاي ويا طير.



كان لدي الحلاني نشاط فني كبير فى مصر حيث احيا أيضا حفلا غنائيا كبيرا بالقاهرة وسط حضور جماهيري مصري وعربي.



وعلق الحلاني على حفلاته قائلا عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس "مقتطفات من حفل الساحل الشمالي وحفل القاهرة ليالي من العمر مع الجمهور المصري والعربي حضور رائع واجواء مليئة بالفرح والحماس والتفاعل ادام الله مصر وشعبها الطيب الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة".



نعى الحلاني الشاعر الراحل بكلمات مؤثرة، تعليقا على فيديو نشره للراحل أثناء إلقائه قصيدة شعر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا نبض العراق الشاعر الكبير والصديق كريم العراقي".



وأضاف: "الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة، البقاء لله".

https://twitter.com/assihallani/status/1698373332154905046