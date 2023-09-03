5600 مشروع تقدم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية ضمن المرحلة الأولى

قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة والتي أغلقت أبواب التقديم يوم 1 سبتمبر الماضي، وتلقينا 5600 مشروع من كافة محافظات مصر.

وأضاف بدر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المشروعات تقدم حلولًا لتحديات بيئية ومشروعات واعدة منهم ألف مشروع مقدم من امرأة مصرية أو مشروعات تخص تمكين المرأة، ولكن تتعلق أيضًا بالاقتصاد الأخضر.

وتابع: تقدم لدينا ألف مشروع لشركات ناشئة، و700 مشروع صغير، وألف مشروع متوسط، وألف مشروع شركات غير هادفة للربح، و700 مشروع كبير، وبالتالي تكون الحصيلة النهائية التي تلقيناها أول أمس هي 5600 مشروع.

وأوضح المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أن المرحلة المقبلة هى تقييم هذه المشروعات لاختيار الفائزين، ولذلك كان من المهم عقد دورات تدريبية على مستوى دولي، وبالتالي المعايير الدولية هي أعلى معايير دولية ووطنية تم تلقينها للجان.

وأشار المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إلى أن اللجان تقوم الآن باختيار المشروعات، ثم تقديمها للجنة الوطنية، ثم لجنة عليا برئاسة الدكتور محمود محيى الدين لاختيار 18 مشروعا للفوز بجوائز مالية كبيرة، وتمثيل مصر في "كوب 28" بدبي.