سمير فرج: خدمات الدولة لأبناء سيناء تشعرهم بالانتماء.. «مشروعات ومدارس وجامعات»

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الدولة المصرية احتوت أبناء سيناء وأنشأت لهم المدارس الثانوية ليتمكنوا من الالتحاق بكل الكليات العسكرية والنيابة وأصبح بينهم المدرس والطبيب وكل المهن بدلا ما كان يتم الاستعانة بمدرسين من الدلتا، إضافة إلى إنشاء الجامعات الحديثة المتطورة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الخدمات التي تقدمها الدولة لأبناء سيناء تشعرهم بالانتماء لوطنهم .

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه كان لا بد من القضاء على الإرهاب أولا ثم الشروع في التنمية لأنه لا يوجد مستثمر يأتي لمصر وبها إرهاب.

واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن أي طالب جامعة يدخل أنفاق سيناء ويرى المشروعات التي يتم تنفذها يتعرف على ما فعلته الدولة المصرية هناك.

واختتم سمير فرج، أن أحسن خوخ وبرتقال وزيتون موجود في سيناء، وسيتم التوسع في المشروعات الزراعية ومن ثم الإنتاج في مختلف المحاصيل.