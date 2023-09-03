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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعتماد الأحوزة العمرانية في 60 عزبة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط   عن إعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٦٠ عزبة تابعين لمراكز  "دمياط،  كفر البطيخ، فارسكور"، وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  وفى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارة رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات ،حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٥ قرى بمركز دمياط و ٤٠ قرية بمركز فارسكور و كذلك عدد ٨ قرى بمركز الزرقا و ٧ قرى بمركز كفر البطيخ.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الاحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الأعمال الخاصة بها بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع ،لافتة الى أنه جارى اعتماد باقى الاحوزة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

 

 

اعتماد الاحوزة العمرانية الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مركز الزرقا
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