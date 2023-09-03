"العنف ضد المرأة" ندوة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي بالفيوم

عقدت أمانة المرأة وأمانة محافظة الفيوم بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة حول "العنف ضد المرأة".

شارك فيها المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب الذي تحدث عن دور المرأة ومكانتها في الحزب وتناول الحزب لقضاياها من منطلق إيمانه بالمساواة وحقوق المواطنة بصرف النظر عن اللون والجنس والدين والمذهب السياسي، كما تطرق الأمين العام للحزب لدور الاعلام والدراما في ترسيخ مفاهيم خاطئة والترويج للنظرة الدونية للمرأة واستخدام الكوميديا لترسيخ بعض هذه المفاهيم خاصة فكرة التحرش التي يتم تناولها في إطار كوميدي .



وقدمت منى عبد الراضي، أمينة المرأة المركزية عرضًا موجزًا عن مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله وأسبابه ، كما تحدثت الدكتورة نجلاء الجزار،عضو المكتب السياسي للحزب عن العنف الأسري والتشريعات الواجب إقرارها للقضاء عليه.

وتحدثت منى شماخ، أمين الاعلام المركزي عن الدائرة المفرغة للعنف والقهر التي لن ينجو منها أحد إلا بتغليب قيم العدل والمساواة، مؤكدة أن تغيير التشريعات وحده لن يفيد ولكن لابد من تغيير العادات والتقاليد أولا.

وتحدث محمد أبو طالب، عضو المكتب السياسي للحزب عن ضرورة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز لوضع حد للتمييز الممنهج ضد المرأة.

شارك بالحضور أيمن الصفتي، القائم بأعمال أمين الحزب بمحافظة الفيوم ودينا فتح الباب، أمينة المرأة بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب وقيادات من المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية بالفيوم.