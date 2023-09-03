إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية

أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقتي ريلسكي وسودجانسكي بالمقاطعة.

وكتب ستاروفويت، على قناته في «تلجرام» حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد، «تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو في منطقة ريلسكي، وليس بعيدا عن قرية جورنال في سودجانسكي».

وأضاف: «تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة. ولم تقع إصابات أو أضرار».

وقال حاكم مقاطعة كورسك: إن «القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو في منطقة جلوشكوفسكي ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار».

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وفي أغسطس الماضي، حاولت قوات كييف مهاجمة مجمع «موسكو سيتي» الاقتصادي في العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات أكثر من مرة، ودمر الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيّرة سقط حطامها في منطقة إكسبوسنتر المجاورة للمجمع وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 أغسطس استهدفت المنطقة ذاتها.