تموين جنوب سيناء يحرر 246 محضرًا في أغسطس

كشف المهندس إبراهيم الحارون ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، تحرير 246 محضراً خلال شهر أغسطس.

واوضح الحارون في تصريح له اليوم الأحد ، أن ال 246 محضراً بياناتهم كالتالي: فى مجال المخابز جرى تحرير 22 مخالفة لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان القانونية و فى مجال الأسواق جرى تحرير 224 محضراً بواقع 13 محضاً صلاحية ومجهول المصدر و26 محضراً بيع بأزيد من السعر سجائر و 5 محاضر امتناع عن بيع سجائر بأحراز 1232 علبة سجائر ومحضر دقيق مخابز مدعم بكميه 3.9 طن دقيق.

وتابع: وتحرير 6 محاضر اوكازيون لإقامة اوكازيون بدون ترخيص وتحرير 85 محضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم حمل شهاده صحيه.

جرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامه وتكلبف

المهدس ابراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء الإدارات الرقابية والإدارات الخارجية وبالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك ومجالس المدن أسفر ذلك عن تحرير 246 محضراً سالف الذكر.

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