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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعزير الاستثمار والتبادل التجاري ومواجهة التحديات تتصدر مباحثات السيسي ونظيره الكيني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تطرقت مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الكيني إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.

تطرقت إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة، وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني "ويليام روتو".

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع أخيه  الرئيس، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القاري، ومنوهاً إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد من جانبه بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، معرباً عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة، وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد فهمي
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